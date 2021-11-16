Исследование МегаФона: в день распродаж россияне покупали в 1,5 раза чаще

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Специалисты МегаФона с помощью инструментов BigData проанализировали интерес своих абонентов ко «Всемирному дню шопинга». С 11 по 12 ноября мобильный интернет-трафик в онлайн-магазинах вырос в 2 раза по сравнению с предыдущей акцией в 2020 году, при этомчисло посетителей увеличилось в 1,5 раза.

Маркетплейсы стали главным местом притяжения всех любителей скидок: за время распродажи их посетили 86% пользователей. Специалисты МегаФона зафиксировали наибольший прирост покупателей у AliExpress — аудитория площадки в период акции увеличилась на 135% по сравнению со средним днем ноября. На втором месте расположился Ozon с ростом в 74%. Тройку лидеров замкнул СберМегаМаркет с показателем в 51%.

Одежда и обувь возглавили рейтинг популярных покупок — этой категорией интересовались 57% россиян. Бытовой технике и электронике отдавали предпочтение 13% интернет-пользователей, книгам — 6%, далее следуют товары для детей, на которые пришлось 5%.

Уральский регион России продемонстрировал высокий рост интереса к онлайн-шопингу: в Челябинской области мобильный трафик в маркетплейсах и интернет-магазинах вырос на 165 %, а в Курганской области — почти на 130%. Интересно, что в Зауралье экономить предпочли женщины, а вот у соседей с Южного Урала главными потребителями оказались мужчины. Больше других в стране покупки совершали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Уфы, Казани и Тюмени.

МегаФон - всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 72млн клиентов.

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