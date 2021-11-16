Мария Матвейчук и Мартин Маргарян приедут в Челябинск со стихами 28 ноября

Иллюстрация: chel.kassy.ru

28 ноября в 19:00 в ДК ЖД состоится долгожданный концерт звезд соцсетей Марии Матвейчук и Мартина Маргаряна. Она необыкновенно читает стихи, он для нее играет живую музыку.

Современная поэзия набирает миллионные просмотры в соцсетях и нравится миллионам. Стихи в совершенном прочтении способны изменить всю вашу жизнь, а в сочетании с живой музыкой это мощнейший духовный инструмент.

Цены от 500 рублей, первые ряды в партере — от 1500. Купить билеты можно в chel.kassy.ru.

Наличие QR-кодов — обязательное к выполнению условие для посещения концерта.