В Копейске задержали мужчину, жена и дети которого погибли при пожаре

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

36-летнего жителя Копейска задержали по подозрению в причинении смерти по неосторожности. Мужчина может быть виновен в гибели собственной жены и маленьких детей, сообщает «Челябинск Сегодня».

— В начале ноября подозреваемый самостоятельно произвел установку газового оборудования и газового баллона для отопления в своем доме, не обладая специальными навыками и профессиональными познаниями, -рассказали в региональном СУ Следственного комитета.

По версии следствия, из-за неправильной установки оборудования 15 ноября случилась утечка газа с последующим возгоранием.

Напомним, в копейском СНТ «Станкостроитель-3» 15 ноября загорелись двухэтажный частный дом и надворные постройки. Пожар удалось потушить, но в здании нашли тела 32-летней женщины, 4-летнего мальчика и полуторагодовалой девочки.

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