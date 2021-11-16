Что происходит на полигоне ТБО в Полетаево

Фото: полигон ТБО

Полигон ТБО в Полетаево — крупнейший объект Южного Урала, где сортировку проходит 80% бытовых отходов, поступающих из целого ряда муниципалитетов Челябинской области. Процент выбираемого полезного вторсырья составляет порядка 15%, что на сегодняшний день является очень высоким показателем — в среднем по России он составляет 7,5%. Так называемые «мусорные хвосты» — часть отходов, которая не поддается переработке, технологично размещаются на двух картах захоронения (первой и второй). Напомним, полетаевский полигон стал принимать отходы после закрытия челябинской свалки в 2018, однако, не имеет с ней ничего общего. Полигон является современной производственной площадкой по сортировке и переработке мусора. Несмотря на внушительную инфраструктуру, производственные мощности постоянно модернизируются и расширяются.

В ближайших планах рекультивация двух существующих карт захоронения. Накопительные площадки выработали свой ресурс, и будут закрыты в следующем году. Прием отходов будет осуществляться на новую третью карту захоронения, строительство которой идет полным ходом. Объект является сложным инженерным сооружением, для его создания потребовалась разработка котлована размером более 700 тыс. кубических метров.

Руководство ООО «Полигон ТБО» поделилось деталями реализации проекта, сроками сдачи, а также ближайшими планами.

Фото: полигон ТБО

Строительство третьей карты Полигона ТБО в Полетаево входит в завершающую стадию. В настоящий момент идет монтаж второго геомембранного слоя чаши, готовность перового слоя — 100%. Надежным изолирующим материалом уже укрыты и борта котлована, почти окончен монтаж освещения — осветительные мачты будут установлены по всему периметру объекта.

Фонари не были предусмотрены в первоначальном проекте, но в ходе строительства было принято решение об их установке. Это поможет строителям работать круглосуточно, чтобы сдать объект с опережением графика — принимать отходы новая карта сможет в конце этого года, вместо ранее запланированного марта 2022.

«Третья карта технически уникальна: у нее имеется две степени защиты от возможного попадания фильтрата в подземные воды. Чтобы обезопасить почву проектом предусмотрена двойная степень защиты с дополнительными мембранами. Для изоляции используется мембранное полотно канадского производства компании Solmax — признанного мирового лидера в производстве мембран», — рассказал Роман Рупотка, заместитель генерального директора по производству ООО «Полигон ТБО».

Фото: полигон ТБО

Устройство карты условно можно сравнить с затейливым слоеным пирогом: откосы выполнены из суглинка, поверх которого уложена высокопрочная водонепроницаемая мембрана. Дно сооружения устроено намного сложнее. Оно выполнено из мелкодисперсного суглинка, утрамбованного до плотности асфальта и укрытого геомембранным полотном. Два следующих слоя состоят из нескольких компонентов: суглинка, песка, щебеня, геомембранного полотна. В один из них вмонтирована дренажная система для вывода и сбора влаги в пруд-накопитель (это изолированный водоем для сбора фильтрата), а также контрольные колодцы наблюдения за состоянием грунта.

В результате получится полностью герметичная емкость высочайшей надежности — этого позволяют добиться современные технологии и строгий контроль качества выполняемых работ и используемых материалов.

«В смену на площадке работает 9 единиц тяжелой техники: самосвалы, погрузчики, а также 10 рабочих-изолировщиков. Мембранное полотно соединяется двойным сварным швом с контрольным зазором, в который закачивается до 10 атмосфер воздуха. Каждый метр шва проверяется строителями и проектировщиками. Достаточно сложный объект по объему, срокам и ответственности», — поделился деталями реализации проекта прораб Алексей Батурин.

Высокое качество и сохранность конструкций возводимого объекта достигается с помощью специальной техники, изготавливаемой под заказ и неожиданных инженерных решений. Например, озеленения карты.

«У нас используется такие ноу-хау, которые ранее еще нигде не применялось. Оборудование заказывается практически в индивидуальном порядке. Для того, чтобы экскаватор не заезжал на уже готовые слои и не портил мембрану, он работает специальной удлиненной стрелой. Благодаря этому исключается появление бугров и заломов на полотне. А чтобы в будущем избежать трещин и деформации бортов карты, на дамбы будет положен плодородный грунт. Его мы засеем одуванчиками и подорожником. Длинные корни растений этих словно нити «сошьют» защитные слои», — рассказал Роман Рупотка.

Необычным является и место расположения новой карты. В основании находится почва, состоящая из суглинков — они образуют естественный гидрозамок. Поэтому даже после сильных дождей вода здесь не уходит в почву, а накапливается и затем испаряется естественным путем. Несмотря на эту особенность, для строительства новой карты был выбран проект с двойным слоем гидроизоляции, ведь основная цель проекта — абсолютная экологическая безопасность.

Площадь новой карты составит 100 тыс. кв. метров. Проектная мощность вместимости — более двух миллионов кубометров отходов. Впрочем, захоранивать здесь планируют только то, что невозможно переработать. И для этого в следующем году на территории полигона будет построен еще один объект: площадка компостирования органических отходов. Таким образом, на сортировочных линиях будут изыматься не только полезные фракции вторсырья (как это происходит сейчас), но и органические отходы, которые будут перерабатываться в компостный грунт. Как итог: в тело карты будут направляться значительно меньшие объемы отходов.

Кстати, грунт, полученный в результате компостирования, будет использован для рекультивации уже существующих карт Полигона ТБО. Как только новая карта сможет принимать отходы, два старых объекта будут закрыты.

«После запуска третьей карты в эксплуатацию, начнутся работы по рекультивации первой и второй карты. Они будут объединены, пересыпаны грунтами, сформированы террасы, установлены системы по сбору биогаза. Есть идеи и о том, как использовать выделенный газ с пользой: для обогрева подсобных и производственных помещений или производства электроэнергии», — поделился планами заместитель генерального директора Роман Рупотка.

По словам руководителя, после ввода третьей карты в эксплуатацию полигон станет более открытым для общественников, активистов и представителей СМИ. Более того, после того, как будут окончены строительные работы и установлены защитные экраны, на полигоне можно будет проводить даже экологические уроки:

«Это нужно, чтобы люди видели путь мусора: его сортировку, переработку, трансформацию в полезные вещи, — добавили на Полигоне ТБО. — Но, это станет возможно только после окончания всех работ. Сейчас у нас работает очень много тяжелой техники, и прогулки по полигону небезопасны».

Фото: полигон ТБО

Справка: Строительство третьей карты началось осенью 2020 года. Земляные работы осуществлялись в круглосуточном режиме, несколькими десятками единиц специализированной техники: экскаваторами различной мощности, дизель-молотами и бульдозерами, автогрейдерами, самосвалами, автокранами и манипуляторами.

Объект является сложным инженерным сооружением, для создания которого потребовалась разработка котлована исполинских размеров. Строители полигона переместили более 700 тыс. кубических метров земли и глины. Полученный грунт тоже пошел в дело — его использовали в качестве строительного материала для защитных стен карты. Каждый производственный этап выполнялся и выполняется в строгом инженерно-геодезическом сопровождении.

В настоящее время готовность новой площадки составляет более 60%, строительство вышло на финишную прямую. Досрочная реализация масштабного проекта стала возможна благодаря высокопрофессиональной команде, которую возглавил заместитель генерального директора по производству ООО «Полигон ТБО» Роман Рупотка. В состав большой рабочей группы вошли самые опытные специалисты со всей страны: изыскатели, проектировщики, экологи, строители и механизаторы, экономисты, снабженцы, водители и другие квалифицированные рабочие.

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