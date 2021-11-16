7 детей Челябинской области находятся в реанимации с коронавирусом

Дети тоже поступают в реанимационное отделение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городской клинической больнице №9 Челябинска, куда поступают дети с коронавирусной инфекцией, находятся на лечении 50 пациентов. Данные озвучил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов. 7 детей — в реанимационном отделении.

— Все дети находятся в состоянии средней степени тяжести, — сообщил Юрий Семенов. — К аппарату искусственной вентиляции легких никто из них не подключен. По каждому ребенку, который находится в реанимации, проводится областной консилиум с участием ведущих и главных специалистов-педиатров Челябинской области.

По данным Роспотребназора, уровень детской заболеваемости коронавирусом за последнюю неделю составил 80,5 на 100 тысяч населения. У взрослых этот показатель — 136,2 на 100 тысяч населения.

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