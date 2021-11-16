В Челябинске проверили сотрудников и посетителей ТРК на соблюдение масочного режима

Фото: мэрия Челябинска

Сотрудники управления торговли и полицейские осуществили проверку в крупных ТРК Челябинска на соблюдение масочного режима. Кроме того, очередной рейд прошел и в городском общественном транспорте.

Как сообщили в администрации Челябинска, за вчерашний день был проверен 241 отдел в ТРК «Горки» и в ТРК «Алмаз». За нарушения масочного режима полицейские составили там 61 административных протокола.

По итогам сегодняшнего рейда сотрудники управления транспорта проверили 24 автобуса, маршрутных такси и троллейбусов на Комсомольском проспекте.

— Было выявлено одно нарушение (отсутствие маски) у водителя частного перевозчика. Маски используют порядка 43% пассажиров, после проведения разъяснительной работы их количество увеличивается до 80%, — сообщили в мэрии Челябинска.

Фото: мэрия Челябинска

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