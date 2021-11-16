В Челябинской области рыбак провалился под лед и утонул в озере Акакуль

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

На озере Акакуль в Челябинской области погиб 62-летний житель Озерска. Он занимался рыбалкой на водоеме и в какой-то момент провалился под лед. Об этом сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Мужчина передвигался по заледеневшему озеру на мотобуксировщике. Сделав контрольный круг у берега, он направился к середине водоема, но буквально через несколько метров попал на участок тонкого льда и провалился.

На произошедшее обратил внимание очевидец, находившийся на берегу. Он схватил палку и побежал на помощь утопающему. Однако лед был хрупким даже для одного человека, а провалившийся рыбак скрылся под водой и не подавал признаков жизни.

— Прибывшие спасатели из-за тонкого льда к месту трагедии смогли подойти только на лодке. В ходе поисковых работ тело погибшего обнаружили в 200 метрах от берега, транспортировали на берег и передали сотрудникам полиции, — сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

В минувшие выходные в поселке Бреды на реке Сынтасты под лед провалились двое детей. Спасатели нашли их тела в трех метрах от берега. После гибели детей Следственный комитет начал доследственную проверку.

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