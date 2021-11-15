Следственном комитете начали проверку после гибели двух детей в Бредах

Утонувших первым заметил вышедший на реку рыбак. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Проверку после смерти двух мальчиков в Челябинской области начал Следственный комитет. Тела двух восьмилетних детей вытащили из реки Сынтансы в поселке Бреды 14 ноября.

— При осмотре тел признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По предварительным данным, дети, оставшиеся без внимания взрослых, ходили по льду реки и упали в полынью, — рассказали в региональном СУ СК.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

Напомним, тела мальчиков нашли в трех метрах от берега. Спасатели провели спецоперацию, чтобы поднять их из реки, лед на которой еще не окреп.

Проверку после гибели детей начали также в прокуратуре. Там собираются выяснить, предприняли ли должностные лица все меры для обеспечения безопасности на водоеме и не пренебрегли ли родители погибших мальчиков своими обязанностями.

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