Танцевальные выходные в Челябинске с Егором Дружининым

Фото: из личного архива Егора Дружинина

27 ноября в Челябинск приедет Егор Дружинин с мастер-классом по авторской хореографии, а 28 ноября Егор выступит судьей на всероссийском танцевальном чемпионате для детей и взрослых от 4 и до 100 лет RitMo Dance.

— Идея создать новый чемпионат пришла совершенно случайно, можно даже сказать, в одну секунду, — говорит организатор проекта, основатель школы-студии MoDance Аделина Мокина.

Фото: из личного архива Аделины Мокиной

— Наверное, это мой выход на новый уровень, мне это интересно и близко. У меня своя танцевальная школа, и мы с нашими учениками активно принимаем участие в различных конкурсах. Я подумала: а почему бы мне не создать свой. Взять новую планку! Для меня, как для хореографа, одним из главных факторов в чемпионатах являются члены жюри. И Челябинск в этом плане страдает. Конкурсов много, качественных очень мало. Поэтому я решила, что начинать нужно дерзко, эффектно и пригласить в жюри, не побоюсь этого слова, звезду — Егора Дружинина.

Фото: из личного архива Аделины Мокиной

В жюри конкурса, кроме Егора Дружинина, также два известных в танцевальной индустрии хореографа из Санкт-Петербурга: Игорь Настобурский и Ксения Михеева.

Программа мероприятий:

27.11 — 2 мастер-класса Егора Дружина и Игоря Настобурского

28.11 — чемпионат в ДК «Станкомаш».

Принять участие может каждый желающий с любым уровнем подготовки (10+).

Иллюстрация: RitMo Dance

Подробнее о чемпионате, условиях участия, а также запись на мастер-классы в группе чемпионата во "ВКонтакте".