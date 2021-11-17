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Общество17 ноября 2021 5:14

МГТУ им. Г.И. Носова развивает сотрудничество с организациями Бразилии

Программа включила в себя ряд просветительских и культурных мероприятий
Источник:kp.ru
Фото: МГТУ

Фото: МГТУ

В Магнитогорском государственном техническом университете прошли Дни Бразилии. Проект реализован вузом совместно с Посольством Бразилии в Москве.

Фото: МГТУ

Фото: МГТУ

В рамках него с 13 по 16 ноября университет посетила делегация в составе первого секретаря по вопросам публичной дипломатии, культуры, образования и прессы посольства АлвароГалвани, атташе по вопросам публичной дипломатии, культуры, образования и прессы Габриэле Гуаданин и исполнительный директор Бразильской литейной ассоциации ABIFA Роберто Деуш.

Фото: МГТУ

Фото: МГТУ

Программа Дней Бразилии включила в себя ряд просветительских и культурных мероприятий: презентацию уникальной фотовыставки ГабиГейбл, просмотр документального фильма «Streetriver», поэтический конкурс перевода «Лира Бразилии». Студенты, представившие самые лучшие переводы, получили приглашение посетить Посольство Бразилии в Москве.

Также в рамках Дней Бразилии в МГТУ им. Г.И. Носова состоялось заключение соглашения о сотрудничестве с Литейной Ассоциацией Бразилии ABIFA — в технологическом, научном и образовательном направлениях. В частности, стороны обсудили возможность совместной работы в области организации конференций, исследовательских проектов, обмена студентами, аспирантами и сотрудниками с отраслевыми учебными заведениям.

Фото: МГТУ

Фото: МГТУ

Следующим шагом в сотрудничестве МГТУ и Посольства Бразилии станет участие университета в программе «Лекторат», получившей поддержку Министерства образования Бразилии. В рамках нее бразильские лекторы посетят вуз с целью преподавания португальского языка и культуры, чтения лекций, участия в совместных научных исследованиях. Первый визит бразильского профессора в Магнитогорск планируется в феврале 2022 года.

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