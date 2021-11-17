Концерты Арбениной, Ваенги и Сургановой в Челябинске перенесли из-за коронавируса на 2022 год

Также перенесли концерты Шатунова, «ДДТ» и «Любэ». Фото: Анатолий Жданов, Анна Садовникова.

В Челябинске продолжают отменять и переносить концерты российских артистов из-за коронавируса. Так, на весну 2022 года перенесены выступления Дианы Арбениной и «Ночных снайперов», Елены Ваенги, Светланы Сургановой. Звезды должны были выступить в Дворце спорта «Юность», но на данный момент там развернули крупнейший в регионе пункт вакцинации.

Эпидемиологическая обстановка продолжает ухудшаться, в регионе все больше заболевших COVID-19. В связи с этим власти вводят новые ограничения, которые становятся все жестче. Например, ведение системы пропусков по QR-коду сказалось на продаваемости билетов на концерты звезд: продажи упали до 7 раз. Из-за этого организаторам просто не выгодно устраивать концерты артистам так же, как и звездам нецелесообразно гастролировать по городам.

— Мы сделали все возможное, чтобы концерт Дианы Арбениной и «Ночных снайперов» состоялся, но, к сожалению, все-таки вынуждены его перенести. Причиной стала эпидемиологическая ситуация и ограничения в Челябинской области. Ждем вас 17 апреля в «Юности». Берегите себя, — сказали организаторы концерта.

Напомним, что 18 октября 2021 года с введением QR-кодов и других ограничений организаторы концертов Натальи Королевой, Любови Успенской и группы «Слот» объявили о переносе выступлений. Они тоже должны были пройти в Челябинске. Примечательно, что днем ранее в соседнем Екатеринбурге «Слот» все-таки отыграла концерт.

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