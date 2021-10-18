Из-за QR-кодов в Челябинске отменили выступления сразу нескольких российских звезд

Звезды могут выступить уже зимой. Фото: «Слот», Наталья Королева, Любовь Успенская | instagram.com

В Челябинске моментально отменили несколько концертов российских артистов из-за введения временных QR-кодов для массовых мероприятий. Коронавирусная обстановка не позволяет звездам проведодить масштабные концерты.

Так, свои выступления перенесли группа «Слот», певицы Наташа Королева и Любовь Успенская. «Слот» запланировали новую дату проведения концерта в Челябинске — 27 февраля 2022 года. Хотя накануне они провели большой концерт в соседнем Екатеринбурге. На какие даты перенесли концерты остальных звезд пока неизвестно. Также на данный момент нет информации о возврате денег за билеты.

С 18 октября 2021 года в регионе начинают действовать QR-коды, без наличия которых запрещено присутствовать на мероприятиях свыше 100 человек. Некоторые организаторы и владельцы помещений уже нашли способ, как обойти систему. Они намерено занижают количество присутствующих до 100 человек, чтобы спокойно проводить мероприятия.

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