«Уже привыкли»: локдаун не повлиял на интернет-активность жителей региона

Фото: Интерсвязь

Согласно данным лидера телекоммуникационного рынка Челябинской области компании «Интерсвязь» ожидаемого всплеска потребления трафика в период с 30 октября по 14 ноября не произошло. Графики сохраняли стабильность на протяжении всех «нерабочих дней». При этом специалисты отмечают, что пандемия все-таки внесла свои коррективы в общую схему поведения пользователей в сети. Так, к примеру, значительно увеличился объем потребляемых данных в дневное время. Ранее же пик активности в будни приходился на вечер.

Речь идет об отрезке с 9:00 до 18:00, то есть о «стандартном рабочем времени» большинства южноуральцев. При этом тенденция к повышению «дневной» активности начала прослеживаться еще в прошлом году и сохраняется. Специалисты Интерсвязи объясняют явление увеличением количества жителей области, работающих удаленно, а, следовательно, повышением популярности сервисов видео-конференц-связи. Так называемые «митинги» стали нормой для большинства компаний. По объему используемого трафика час конференции в Zoom сравним с часом просмотра роликов на Youtube, а аналогичное время общения через сервис Google.Meet — со скачиванием фильма в хорошем качестве.

«Период пандемии ожидаемо изменил отношение ко многим цифровым продуктам и этот процесс продолжается. Пользователи были вынуждены начать использовать сервисы, в которых ранее не было острой необходимости, а вместе с этим и осознали их эффективность. Таким образом, сейчас формируется, по сути, новая культура потребления контента в сети — равномерная, исключающая «пики» и «всплески». Компания «Интерсвязь» к таким изменениям готова. Еще перед пандемией, мы увеличили пропускную способность каналов высокоскоростного интернета и продолжаем привлекать новые ресурсы», — рассказывает генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин.

Еще один фактор, способствующий стабильному росту потребляемого трафика, отмечают эксперты Интерсвязи — цифровизация частного сектора. Пользователи, уезжающие в деревни и поселки на выходные или праздники, продолжают использовать там широкополосный интернет, а не спутниковый или мобильный, как раньше. Кроме того, к нему же обращаются и жители области, которые переместились за город и продолжают работать дистанционно.

Отметим, к Интернету и цифровому телевидению компании «Интерсвязь» подключены более 500 тысяч домохозяйств, в том числе расположенные на сложном рельефе местности в поселках и сельской местности. Всего услугами компании пользуются более полутора миллионов человек в 24 городах и 400 малых населенных пунктах присутствия.

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