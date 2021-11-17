Грузовики заблокировали проезд по трассе М-5 в Челябинской области

Снегопад спровоцировал пробку на дороге. Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск/vk.com

На федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области вновь выстроились огромные пробки. Как и три дня назад, проблема возникла из-за погоды: начался сильный снегопад, на дороге скапливается рыхлый снег, образуется накат. Если в прошлый раз автомобилисты застряли в районе хребта Уреньга, то теперь многокилометровый затор образовался в окрестностях Юрюзани.

Очевидцы сообщают, что не сумевшие подняться в гору грузовики образовали подобие поезда. Машины стоят вплотную друг к другу. Из-за этого водители легковых автомобилей не могут объехать пробку, пробираясь от «кармана» к «карману» между большегрузами.

В региональном управлении ГИБДД сообщили, что из-за сложных погодных условий на дороги отправили 12 дополнительных экипажей ДПС.

— Для обеспечения безопасности дорожного движения и беспрепятственного проезда дорожной спецтехники, сотрудниками Госавтоинспекции временно приостанавливалось движение транспортных средств в горнозаводской зоне. После проведения уборки снега и обработки проезжей части противогололедным составом движение на автодороге Москва-Челябинск было восстановлено, — рассказали в ГИБДД.

Напомним, в ночь с 14 на 15 ноября водителям из-за сильного снегопада пришлось ночевать на дороге.

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