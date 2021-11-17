В Челябинской области привились 98% чиновников

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области.

Органы власти Челябинской области рассказали, как выполняется требование об обязательной вакцинации среди чиновников. В регионе действует постановление, по которому отдельные категории граждан с 12 ноября не могут прийти на работу без прививки. Это касается чиновников, медицинских работников, сотрудников сферы торговли и всех, кто много общается с людьми.

— С 12 декабря 2021 года на рабочих местах нет непривитых сотрудников, подлежащих вакцинации в соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача по Челябинской области, — сообщили в пресс-службе правительства. — В настоящее время в органах исполнительной власти Челябинской области 98,3% сотрудников от штатной численности вакцинировано, либо имеют медотвод, недавно переболевшие, находятся в декретном отпуске или отпуске по уходу за ребенком.

Среди депутатов областного парламента этот показатель ниже. На внеочередном собрании Заксобрания прозвучала цифра в 90% вакцинированных депутатов. Кроме того, перед заседанием на входе в здание парламента просили предъявить QR-код.

Между тем, Роспотребнадзор Челябинской области начал проверки по исполнению постановления губернатора об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. В ведомстве сообщили, что выясняют только причины, почему те или иные сотрудники не привились. Отстранить от работы может только работодатель.

Вторую прививку от коронавируса граждане, попавшие под обязательную вакцинацию, должны сделать до 11 декабря.

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