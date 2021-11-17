Сельским и районным больницам в Челябинской области передали 23 новых автомобиля

За «скорыми» в Челябинск приехали фельдшеры и водители. Фото: минздрав Челябинской области

В Челябинскую область привезли новые машины скорой медицинской помощи. Это 12 ГАЗов и 11 УАЗов. Все они будут выезжать к пациентам районных больниц.

«Скорые» УАЗ отправили в села Миасское, Аргаяш, Кизильское, Кунашак, Фершампенуаз, Октябрьское, Уйское, Чесма, а также в поселки Бреды и Увельский, и в город Касли.

ГАЗы приняли в медучреждениях Агаповки, Долгодеревенского, Верхнеуральска, Кусы, Нязепетровска, Верхнего Уфалея, Карабаша, Карталов, Кыштыма, Пласта, Южноуральска и Чебаркуля.

— Новый транспорт поступил в регион по линии Мипромторга РФ, это ежегодная акция к концу года, — пояснили в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

Во всех машинах уже установлены видеорегистраторы и рации, есть кондиционеры, дефибрилляторы, аппараты ИВЛ, устройства для получения электрокардиограммы. Оборудование дополняют носилки и инструменты для разных нужд.

— Раньше накатывали 60 тыс. километров за год, а сейчас уже под 120 тыс. километров, — рассказал о возросшей в последний год нагрузке на медицинский автопарк водитель-механик Кунашакской районной больницы Дамир Такиуллин. — Автомобиль УАЗ Профи получаем впервые, направим его на одну из станций. Машина сама по себе комфортная, полноприводная, как раз там дороги похуже по сравнению с другими деревнями.

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