Депутаты челябинского Законодательного собрания поставили прививки от коронавируса

В Законодательном собрании Челябинской области массово поставили прививки сотрудникам аппарата и членам их семей. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», на заре ковидной пандемии в парламенте региона по аналогии практиковали тестирование, но публичности у таких акций почему-то все меньше.

— Активности дискуссии о сознательных народных избранниках добавила встречная новость из городского депутатского корпуса. На заседания в Калининский райсовет по решению председателя перестанут пускать без QR-кодов (конечно же, в целях санитарной безопасности), — добавляют авторы паблика. — До следующего мероприятия еще две недели, есть время принять меры, опять же — взять пример с коллег областного уровня.