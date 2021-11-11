Тренеры чемпионов могут получить дополнительные премии

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К рассмотрению вопроса о выплатах тренерам олимпийских чемпионов приступила Госдума — законопроект разработала «Единая Россия», он проходит первое чтение. Планируется, что уже с 2022 года наставники будут получать по 12 585 рублей в месяц за высокие показатели своих воспитанников-победителей Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, пишет паблик о жизни города «Челябушка».

На реализацию из федерального бюджета понадобится 30,2 миллиона рублей в год.

Ранее комитет по труду и социальной политике порекомендовал принять в первом чтении документ о ежемесячной доплате к пенсии тем, кто готовил чемпионов. По мнению авторов во главе с секретарем Генсовета ЕР Андреем Турчаком и вице-спикером Госдумы Сергеем Неверовым, «тренер достоин получать социальную поддержку в равной степени с его спортсменом».

— Важность закона несомненна, поэтому депутаты уверены, что он будет подписан, — добавляют авторы телеграм-канала. — Актуален проект и для Челябинска, представители которого результативно выступают на международных состязаниях в разных видах спорта. Традиционно сильны в этом хоккеисты. Например, три года назад воспитанники школ «Трактор» и «Мечел» Вячеслав Войнов, Никита Нестеров, Николай Прохоркин стали олимпийскими чемпионами в корейском Пхенчхане и во многом благодаря тренерскому составу, причем именно местному, а не сборной или НХЛ.