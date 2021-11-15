Три южноуральских экопроекта Южного Урала победили в национальном конкурсе

Известные южноуральские экопроекты берут новые вершины. Сразу три из них победили в национальном конкурсе «Надежный партнер — Экология». Центр мониторинга — в сфере по снижению выбросов, Южноуральский аграрный университет — в развитии генерации на возобновляемых источниках энергии, а общественников «Сделаем» оценили за реализацию вторичной переработки отходов. Кроме того, жюри отметило рекультивацию челябинской свалки.

— В Российском экологическом обществе прорыв региона на этом крупном смотре связывают с политикой и управленческими решениями местных властей, — пишет телеграм-канал «Челябушка». — По словам председателя Рашида Исмаилова, раскрыть для публики информацию о состоянии окружающей среды — определенный вызов. Нельзя не согласиться с тезисом Исмаилова о том, что при такой открытости острее становится уязвимость и появляется больше претензий.

Общественники подчеркивают: само наличие и продвижение наших экопроектов в федеральной плоскости служит наглядным примером для других загрязненных территорий. Ну и доказательством того, что профильные чиновники не сидят без дела.