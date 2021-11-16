Челябинцы могут присоединиться к «Ёлке желаний»

Фото: vk.com/alexeytexler.official

В России дали старт предновогодней акции «Ёлка желаний». Исполнить чью-то мечту в этом году можно не только оффлайн, но и онлайн на сайте либо сделать пожертвование на конкретную сумму. Ёлки поставят в офисах корпораций, госучреждений, на мероприятиях. В качестве партнеров приглашаются как юридические, так и физические лица.

В Челябинске записки с «Ёлки желаний» обычно снимают и чиновники, напоминает телеграм-канал «Челябушка». Например, в прошлом году губернатор Алексей Текслер подарил гироскутер с велосипедом, а мэр Наталья Котова — планшет для рисования песком и смартфон.

— Презенты могут быть самыми разными. Организаторы рассказывают, что, помимо материальных предметов вроде электроники, игрушек и музыкальных инструментов, дети часто хотят примерить на себя интересные профессии, встретиться с кумирами или отправиться в путешествия, — добавляют авторы паблика.

Проект «Ёлка желаний» входит в платформу «Россия — страна возможностей», которая была запущена по инициативе президента страны Владимира Путина. Как отметил замглавы одноименной некоммерческой организации Антон Сериков, желаний ждут от детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, детей, проживающих в семьях с доходом ниже прожиточного минимума (в категории от трех до 17 лет), а также от взрослых людей в возрасте от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни.