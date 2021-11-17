«Квартирный бум» в Челябинской области: 19 тысяч кредитов оформили южноуральцы на покупку жилья

Сбербанк с начала года выдал южноуральцам около 19 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 33 млрд рублей. В прошлом году за тот же период было выдано 14 тысяч кредитов на сумму почти 21 млрд рублей. Таким образом, объемы жилищного кредитования выросли более чем в полтора раза.

В ноябре 2021 года Сбер запустил новую программу «Ипотека плюс», которая позволяет прибрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке по сниженной ставке от 7,9% годовых. По программе субсидирования с застройщиками ставка составит от 0,1% годовых.

Воспользоваться ипотечной программой можно в любом регионе страны. Минимальная сумма кредита в Москве и Московской области составляет 12 млн рублей, в Санкт-Петербурге и Ленинградкой области — 8 млн, а для остальных регионов России — 6 млн рублей.

Первоначальный взнос — от 20%, срок кредита — до 30 лет.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

«Как социально ориентированный банк, мы прилагаем все усилия для повышения доступности ипотеки и стимулирования жилищного строительства в Челябинской области. Новая программа «Ипотека плюс» — это лучшая инвестиция в будущее всей семьи. Она делает ипотеку еще более доступной для населения. А значит, еще больше семей смогут обзавестись собственным жильем на выгодных условиях. К тому же, сегодня с помощью онлайн-сервисов ДомКлик и персонального менеджера ипотеку можно оформить очень быстро и просто

Рассчитать ипотеку по новой программе и подать заявку можно онлайн на ДомКлик.