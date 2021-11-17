Эксперт рассказала о рисках COVID-19 во время беременности

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В современном мире лучше заранее готовиться ко всему, а к беременности — тем более. Но как провести эту важнейшую подготовку? И что делать, если беременность стала приятным сюрпризом в эпоху коронавируса? Рассказала Елена Великжанина, врач высшей категории, акушер, гинеколог-эндокринолог, гинеколог «Инвитро».

Зачем готовиться к беременности?

Учитывая современные реалии жизни, в том числе эпидемиологическую обстановку, беременность желательно планировать. И в ходе подготовки к беременности помимо плановых обследований рекомендуется сделать прививку от коронавируса за 2 месяца до предполагаемого наступления беременности.

Помимо пандемии, планирование поможет избежать дефицитных состояний во время беременности. Доказано, что с питанием мы не получаем должного количества витаминов, микроэлементов, незаменимых аминокислот. Основные из них — Витамин D, витамин В9, железо и омега-3. Важно принимать дотации этих витаминов и микроэлементов не менее 3-4 месяцев до планирования беременности, так как они являются главными в профилактике внутриутробных пороков развития. Длительность и дозировку назначает лечащий врач на основании результатов лабораторных анализов.

Что необходимо исследовать перед планированием беременности?

Для определения уровня дефицитных состояний нужно сдать кровь из вены натощак на следующие показатели: витамин D общий, Витамин В9, Железо, ферритин, трансферрин, общий анализ крови.

Если есть нарушения регуляции менструального цикла, сдают кровь на гормоны. Эти показания определит врач акушер-гинеколог на приеме. Также в протокол обследования входит тиреотропная функция: ТТГ крови и УЗИ щитовидной железы.

Если у женщины есть хронические заболевания, например, кариозные зубы, необходимо санировать ротовую полость, пролечить воспаления, добиться стойкой ремиссии хроники.

Помимо этого, необходимо пройти онкологический скрининг: сделать УЗИ органов малого таза и УЗИ молочных желез. Пройти врача акушера гинеколога, сдать жидкостную цитологию — скрининг рака шейки матки.

При обследовании нужно помнить, что организм — это единое целое. Регуляция женского менструального цикла начинается с головы, а органами-мишенями гормонов являются молочные железы, щитовидная железа и репродуктивные органы — яичники.

Можно ли вакцинироваться во время беременности?

По рекомендациям Минздрава России прививаться лучше всего на этапе планирования беременности. Однако, если женщина не успела вакцинироваться в этом периоде, прививку можно сделать уже во время беременности. Оптимальным для вакцинации является срок беременности после 22 недель. Доказательств негативного влияния вакцинации на беременность и ребенка не выявлено.

В случае, если диагноз COVID-19 у беременной подтвержденный лабораторно — это показания для ее госпитализации и лечении. Нужно иметь в виду, что заболевание не передается внутриутробно, но у ребенка высока вероятность заболеть после рождения. В связи с этим первое время малышей вынужденно изолируют от болеющей мамы. Чаще всего такие новорожденные имеют различные нарушения в состоянии здоровья, ими занимаются неонатологи и в дальнейшем наблюдают врачи педиатры.

Тяжелее всего болеют COVID-19 именно непривитые беременные. Нередко врачи вынуждены стимулировать роды досрочно, чтобы спасти жизнь матери, и проблемы со здоровьем, которые возникают у новорожденных, связаны с недоношенностью, а не с болезнью.

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