В Челябинске вечером образовались пробки из-за выпавшего снега

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске вечером, 17 ноября, образовались пробки в восемь баллов. Виной всему стал снег, который выпал сегодня на дорогах. Причем большая загруженность наблюдается в центре города. А сильнее всего пробки фиксируются вдоль проспекта Ленина.

Ситуация на дорогах. Источник: Яндекс.пробки

Синоптики местного Гидрометцентра прогнозируют, что утром, 18 ноября, в Челябинске на протяжении всех суток будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит -17, -19 градусов, а днем столбик термометра поднимется до -9,11 градусов.

Похожая ситуация наблюдается на трассе М-5 «Урал» в районе хребта Уреньга. Там из-за снегопада образовался многокилометровый затор из грузовиков. На месте уже работают сотрудники ДПС.

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