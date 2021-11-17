В Челябинске такси врезалось в дерево после столкновения с грузовиком

Фото: Подслушано ЧМЗ (Official) / vk.com

В Челябинске на перекрестке улиц Липецкой и Социалистической произошла авария с участием мини-грузовика Hyundai и автомобиля Volkswagen со знаками такси. После столкновения легковушку отбросило в сторону, в результате чего она влетела в дерево.

На место происшествия прибыл реанимобиль. Как пишут очевидцы в соцсетях, медики оказали помощь пассажирке такси. Сейчас выясняются все обстоятельства аварии.

Это уже не первая авария в Челябинске с участием такси за последние дни. Накануне на перекрестке улиц Молодогвардейцев и Братьев Кашириных автомобиль Lada Granta с наклейками известного перевозчика столкнулся с иномаркой Skoda. После удара отечественная легковушка улетела в сторону и снесла ограждение.

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