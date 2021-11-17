Мэрия Челябинска определилась с подрядчиком для установки светящихся китов на новой набережной

На новой набережной должны установить троих таких китов. Фото: конкурсная документация

В Челябинске завершился электронный аукцион по поиску подрядчика, который установит трех светящихся китов на новой набережной. Торги выиграла фирма «Городской дизайн» из города Пушкин, предложив за свои работы 9,75 млн рублей. Теперь свои работы подрядчик должен выполнить до 10 декабря 2021 года. Информация об этом опубликована на портале Госзакупок.

Высота одного кита должна составлять от 4, до 4,5 метра, а двух других – от 3 до 3,5 метров. На установку самого большого арт-объекта планируется потратить 3,7 млн рублей, а за остальных готовы выложить в общей сумме 6 млн рублей.

—Конструкция должна представлять собой полую сетчатую скульптуру кита, выпрыгивающего из воды, с зеркальной переливающейся чешуей, цилиндрическим постаментом со встроенными в постамент светодиодными прожекторами с подсветкой скульптуры снизу-вверх в соответствии с приложенным рисунком, — указано в документации технического задания.

При этом постамент и скульптура китов должны иметь сборно-сварной металлический каркас. Что касается самой конструкции, то ее нужно сделать таким образом, чтобы она была разборной для удобной транспортировки и складирования.

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