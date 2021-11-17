В Челябинске сотрудники общественного транспорта получат деньги за прохождение вакцинации

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сотрудникам общественного транспорта в Челябинске будут выплачивать единоразовую премию в тысячу рублей за прохождение вакцинации от коронавируса. Такая стимулирующая мера действует для тех водителей и кондукторов, которые работают в «ЧелябГЭТ».

Для получения выплаты сотрудникам общественного транспорта необходимо до 31 декабря предъявить начальникам маршрутов сертификат о вакцинации. Его надо распечатать с портала Госуслуг.

— Дата введения вакцины должна быть не позднее 11.12.2021 года, — уточнили в пресс-службе «ЧелябГЭТ». — Для двухкомпонентных видов вакцин - дата введения второй дозы вакцины должна быть не позднее 11.12.2021 года.

Похожая стимулирующая мера действует в Южно-Уральском государственном университете. За прохождение вакцинации студенты там получают по 3000 рублей.

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