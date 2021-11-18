В Челябинской области потеплеет до +1 градуса, вновь начнутся метели

Метеорологи обещают перепад температур между минусовыми и плюсовыми значениями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области после значительного похолодания вновь потеплеет. Если днем 18 ноября температура воздуха может опуститься до -7, -16 градусов, а в ночь на 19 ноября — до -18 градусов, то уже днем в пятницу воздух прогреется до -5, 0 градусов.

Днем в субботу 20 ноября будет еще теплее: -4, +1 градус. С началом выходных в регионе снова пойдет снег, возможны метели.

Метеорологи прогнозируют усиление ветра с 4-9 метров в секунду в четверг и пятницу до до 6-11, с порывами до 18 метров в секунду в субботу.

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