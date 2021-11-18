В Челябинске из-за отсутствия электричества остановились трамваи

Фото: Челябинский транспорт/vk.com

Утром 18 ноября в Челябинске частично прекратилось движение трамваев. Вагоны встали на участке от улицы Новороссийской до кольца КБС. По сообщениям горожан, в питающей электротранспорт сети пропало напряжение.

К 9:30 на проблемном участке застряли трамваи маршрутов №8 и №18. Пассажирам пришлось покинуть вагоны.

Рабочие сейчас пытаются восстановить напряжение в сети.

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