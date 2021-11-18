В минэкологии рассказали об угрозе нападения медведей в Челябинской области

В Челябинской области растет численность медведей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области сейчас живут около 600 диких медведей. В региональном министерстве экологии заявили о необходимости пристального наблюдения за растущей популяцией животных.

— Столь крупного хищника нужно держать под контролем, иначе могут пострадать территории, на которые зверь может зайти: напасть на скот и создать опасность для жизни и здоровья граждан, — рассказал начальник управления охраны, надзора и регулирования использования объектов животного мира минэкологии Андрей Питовин.

В этом году начали действовать новые правила охоты. Разрешена, в том числе, весенняя охота на медведя, ее впервые провели в регионе. Убили одного зверя.

— Думаю, южноуральские охотники не совсем готовы к такому промыслу — прокомментировал Андрей Питовин.

Он сообщил также, что охотники продолжают нарушать как новые, та и существовавшие прежде правила.

Как уточнили в пресс-службе минэкологии, в 2021 году в Челябинской области зарегистрировали 332 нарушения в области охраны объектов животного мира. К ответственности привлекли 243 браконьеров. В регионе незаконно охотились на птиц, пушных и копытных животных. Суммарный ущерб от действий браконьеров превысил 13 млн рублей.

Напомним, минувшим летом медведь напугал туристов на Таганае. Перепуганные путешественники взобрались на гору, чтобы оказаться подальше от зверя. Встреча, правда, произошла не по вине медведя: туристы сами зашли на его территорию, свернув с предназначенных для людей троп.

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