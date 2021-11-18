В моногородах Южного Урала прокачали интернет: в Аше, Сатке и Верхнем Уфалее скорость выросла на треть

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МТС в Челябинской области завершила очередной этап развития сети — модернизацию оборудования и расширение покрытия мобильного интернета 4G. Благодаря этому в ряде населенных пунктов его скорость с начала года выросла в среднем более чем на треть. Улучшения коснулись сразу нескольких моногородов региона, среди которых Аша, Сатка, Верхний Уфалей, а также других населенных пунктов Челябинской области.

МТС провела модернизацию сети в Аше — в районе Аминовки, Сатке — в старом городе и в районе дворца спорта «Магнезит», Верхнем Уфалее — в районе улиц Бажова, Мыжевской, Пушкина, Морозова, Дзержинского и Качалова. Также компания увеличила скорость мобильного интернета и в других городах Челябинской области — Катав-Ивановске, Южноуральске и Еманжелинске.

Помимо увеличения скорости, сеть МТС стала более надежной и устойчивой к перегрузкам в вечерние «часы пик» — это позволит одинаково комфортно пользоваться несколькими устройствами всем членам семьи. Улучшения уже заметили жители Челябинской области, которые стали загружать больше «тяжелого» контента, обмениваться фотографиями и смотреть потоковые видео — интернет-трафик в данных населенных пунктах с увеличением скорости в среднем вырос в два раза.

«Потребность южноуральцев в быстром и стабильном интернете постоянно растет, это особенно актуально в условиях пандемии и действия ограничений. Поэтому с помощью технологии Big Data МТС мы создаем умную сеть, анализируя места и время нагрузок. Это позволяет нам не только закрывать «белые пятна», но перераспределять мощности и модернизировать оборудование там, где это наиболее необходимо», — рассказал директор филиала МТС в Челябинской области Андрей Березной.

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