На этапы Кубка мира по сноуборду на курорте «Банное» объявлен набор волонтеров

Фото: Минспорта Челябинской области

110 добровольцев помогут в организации международного турнира, который пройдет под Магнитогорском на горнолыжном курорте «Банное» 11 и 12 декабря. Набор продлится до 25 ноября, кандидатам предстоит заполнить специальную анкету.

По традиции, организаторы получают большое количество заявок на работу на этом престижном турнире. Помогать в организации хотят добровольцы из различных городов и районов Челябинской области и Башкортостана, а также из Казани, Москвы, Оренбурга, Уфы, Екатеринбурга, Петрозаводска, Ярославля.

На международные соревнования по сноуборду предстоит отобрать 110 человек. Волонтеры будут задействованы в работе со зрителями, судьями, командами иностранных гостей и участниками, а также будут встречать и провожать гостей в аэропорту города Магнитогорска, помогать на трассе, в работе пресс-центра, медицинского персонала и службы переводчиков.

Чтобы стать волонтером необходимо заполнить до 25 ноября анкету по ссылке.

После этого будет произведен отбор, инструктаж. Отметим, преимущество будет отдано тем волонтерам, которые имеют QR-код о вакцинации или перенесенном за последние 6 месяцев COVID-19. В условиях пандемии предпочтение будет отдано волонтерам Челябинской области.

Результаты отбора будут опубликованы в группе волонтерского центра «По зову сердца».

«Основу волонтерского корпуса составят добровольцы города Магнитогорска, которые отлично зарекомендовали себя на прошлом этапе Кубка мира по сноуборду, проходившему в феврале 2021 года на горнолыжном курорте «Банное». Они на практике испытали специфику проведения крупного международного турнира в условиях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Подключится к работе небольшая группа опытных добровольцев из Челябинска, — рассказала руководитель волонтерского корпуса чемпионата Ирина Чиркова. — Отрадно в преддверии нынешнего этапа получать комментарии спортсменов и представителей международной федерации лыжного спорта (FIS) об отличной работе волонтеров и просьбы включить в корпус тех ребят, которые уже работали с командами. Отмечу, что сейчас количество стран увеличилось, а значит, атташе — кураторов команд — тоже будет больше».

Одним из таких волонтеров, которых представители FIS просят снова пригласить к участию, стала Марина Бабикова.

«В волонтерстве я давно. А этапы по сноуборду и ски-кроссу для меня отдельная прекрасная снежная история. На них я работаю атташе, но не команды спортсменов, а команды организаторов — FIS. В работе не отделаешься одним переводом, бывает, снег нужно почистить или спустить рации со старта на финиш, а иногда нужно быть в нескольких местах одновременно. Но это ничуть не пугает. Ведь чем больше отдаешь, тем больше получаешь. В конце становится ясно, что это не просто соревнования, а настоящий праздник, где царит потрясающая атмосфера. От этого вдвойне приятнее осознавать, что он состоялся и благодаря тебе тоже, — рассказывает Марина. — Кроме того, волонтерство принесло мне много новых друзей со всего мира. С кем-то мы из года в год встречаемся на соревнованиях, а с кем-то просто поддерживаем связь».

Напомним, более 120 спортсменов из 20 стран разыграют 4 комплекта наград — в состязаниях среди мужчин и женщин в параллельном слаломе и параллельном слалом-гиганте. Соревнования пройдут 11 и 12 декабря на горнолыжном курорте «Банное».