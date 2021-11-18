Водителя госпитализировали после ДТП в Металлургическом районе Челябинска

Фото: читатель КП

Человек пострадал при столкновении ВАЗ-2110 и Kia вечером 18 ноября. Авария произошла на пересечении улиц Сталеваров и Богдана Хмельницкого.

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, ВАЗ под управлением 26-летнего водителя при повороте налево врезался в двигавшуюся во встречном направлении Kia, за рулем которой находился 41-летний мужчина.

Иномарку после удара развернуло, она врезалась в светофор и дорожный знак, повредив их.

Водитель ВАЗ в ДТП получил травмы, с места аварии его увезли в больницу.

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