В Челябинске железнодорожник погиб при сходе вагона с рельсов

Фото: Центральное МСУ на транспорте СК России

В челябинском вагонном депо АО «ВРК-2» поздним вечером 17 ноября произошла авария, погиб человек.

Как рассказали в Уральской транспортной прокуратуре, во время маневров с рельсов сошел пустой вагон грузового состава. При этом смертельные травмы получил 48-летний составитель поездов.

На месте происшествия сейчас работают челябинский транспортный прокурор и сотрудники транспортного управления следственного комитета. Они выясняют, соблюдали ли в депо все необходимые меры безопасности.

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