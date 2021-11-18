В Челябинске такси с пассажиром врезалось в столб

Фото: ГИБДД Челябинска

Автомобиль с наклейками сервиса такси врезался в фонарный столб на улице Курчатова в Челябинске. Авария произошла поздним вечером 17 ноября.

Как рассказали в ГИБДД города, 45-летний водитель Škoda Rapid не справился с управлением.

В ДТП получили травмы водитель и пассажир иномарки.

Добавим похожая авария случилась несколькими часами раньше на перекрестке улиц Липецкой и Социалистической. Автомобиль такси столкнулся сначала с грузовиком, а затем врезался в дерево.

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