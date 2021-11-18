Депутаты Заксобрания Челябинской области обсудят введение QR-кодов в общественных местах и в транспорте

Депутаты обсудят введение QR-кодов на федеральном уровне. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области должны представить свое мнение по принятию законопроекта, который обязывает предъявлять QR-коды в общественных местах и в транспорте. Об этом сообщил спикер областного парламента Александр Лазарев на первой встрече с журналистами после своего утверждения на должность.

— Государственная дума должна разослать данный законопроект во все субъекты, чтобы мы дали свое заключение, высказали мнение, — сообщил Александр Лазарев. — Мы будем проводить консультации в Заксобрании, с министерством здравоохранения, Роспотребнадзором, будут учтены все пожелания жителей региона.

Также Александр Лазарев отметил, что все депутаты областного парламента имеют QR-коды и предъявляют их на входе.

— Многие депутаты уже ревакцинировались, в том числе и я, — рассказал председатель Заксобрания. — Сотрудники парламента вакцинированы на 90%. Если есть медотводы, мы стараемся таких переводить на удаленку, чтобы избежать риска заболевания в стенах Законодательного собрания.

Кстати, журналистов для допуска на пресс-конференцию также попросили предъявить документ о вакцинации.

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