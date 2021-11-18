В Челябинске ледовый каток в парке Терешковой откроют 19 ноября

Для челябинцев и гостей города есть платные и бесплатные сеансы.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске в детском парке имени Валентины Терешковой в пятницу, 19 ноября, состоится открытие ледового катка под открытым небом. Об этом сообщили в управлении культуры города.
В 17:00 для жителей и гостей города будет подготовлена музыкально-развлекательная программа. А в 18:00 начнется первый сеанс массового катания, второй – в 20:00. Однако следует учитывать, что из-за пандемии коронавируса впускать на лед будут не больше 300 человек.
Цена одного билета на сеанс (1 час и 30 минут) составит 200 рублей. Прокат коньков будет стоить 150 рублей, а их заточка обойдется в 200 рублей.
Отметим, что проект катка с дорожками по всему парку уже реализовался в 2020 году и приобрел большую популярность у челябинцев. Его созданием занималась компания «Формула льда», которая уже делала ледовые площадки на Красной площади в Москве и на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Для наморозки и поддержания льда используется хладагент. Система способна работать при температуре до +10 °C. После каждого сеанса лед обновляют ледозаливочные машины.
Публикуем график работы катка с 20 ноября.
Бесплатные сеансы:
12:00-13:30 - сеанс катания;
13:30-14:00 - технический перерыв;
14:00-15:30 - сеанс катания;
15:30-16:00 - технический перерыв
Платные сеансы:
16:00-17:30 - сеанс катания;
17:30-18:00 - технический перерыв;
18:00-19:30 - сеанс катания;
19:30-20:00 - технический перерыв;
20:00-21:30 - сеанс катания;
21:30-22:00 - технический перерыв.
Также есть один дополнительный сеанс в выходные дни и праздники. Он начинается в 22:00 заканчивается в 23:00.
Отметим, что в понедельник покататься на льду не получится. В этот день запланированы профилактические работы, поэтому каток не работает.
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