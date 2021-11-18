В Челябинской области нашли тело мужчины в сгоревшем доме

Фото: 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Челябинской области

В селе Шемаха Незяпетровского района Челябинской области сгорел частный дом, в котором погиб мужчина. Пожар начался сегодня ночью в 1:49 на улице Комсомольская. Об этом сообщили в восьмом пожарно-спасательном отряде ГУ МЧС региона.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что загорелись надворные постройки, баня и деревянный дом. Кроме того, существовала вероятность распространения огня на соседние дома. В ликвидации пожара были задействованы 12 человек личного состава и 3 единицы техники.

— В 2:45 минут огонь был локализован, его распространения на соседние домовладения удалось избежать. Спустя 25 минут произведена ликвидация открытого горения, — сообщили в восьмом пожарно-спасательном отряде ГУ МЧС региона.

Пожар полностью уничтожил кровлю дома, одну из стен и надворные постройки. В ходе проливки территории огнеборцы обнаружили погибшего хозяина дома 1966 года рождения.

Сейчас устанавливаются причины начала возгорания.

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