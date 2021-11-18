Бастрыкин заинтересовался историей челябинской блогерши, заявившей о домашнем насилии со стороны отца

Александр Бастрыкин. Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать проверку по истории челябинской блогерши Полины Степкиной. Девушка в эфире программы «За гранью» на НТВ заявила, что ей в 12 лет пришлось сбежать из дома, чтобы прекратить издевательства со стороны отца.

— В эфире федерального канала обсуждалась история несовершеннолетней из Челябинска, которая подвергалась жестокому обращению со стороны отца. Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области Решетникову Петру Генадьевичу организовать проверку по изложенным доводам и представить доклад, — говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Сейчас Полине Степкиной 17 лет. Она стала известной моделью, а также ведет блог о домашнем насилии. В интернете девушка приводит истории из своего детства и рассказывает о том, как предотвратить издевательства в семье.

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