В Курганской области в ДТП с грузовиками погиб челябинец

Фото: ГИБДД по Курганской области

В Щучанском районе Курганской области произошло смертельное ДТП с участием фур. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, погиб 58-летний южноуралец, находившийся за рулем «ГАЗели».

— Житель Ростовской области, управляя грузовым автомобилем Mercedes с полуприцепом, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двигавшимися навстречу транспортными средствами Isuzu и автомобилем «ГАЗель», — сообщили в ГИБДД. — После столкновения произошло возгорание транспортных средств Mercedes и «ГАЗель».

Житель Челябинской области скончался на месте до приезда скорой помощи. Водителя автомобиля Mercedes госпитализировали с травмами в больницу. Находившийся за рулем Isuzu мужчина не пострадал.

В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

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