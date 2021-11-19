В Челябинской области рестораны, кафе и бары продолжат работать до 23:00 весь декабрь

С каждым месяцем антиковидные меры только усиливаются. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинцы будут отмечать новогодние праздники в ресторанах до 23:00. Министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева заявила, что с 1 декабря вход в кафе и рестораны региона будет возможен только по QR-коду, а заведения продолжат работать с 6:00 до 23:00.

По данным чиновников, выручка общепита упала на 50%. Бизнесмены негодуют, что в новогодние праздники ресторанам и кафе не разрешили работать в обычном графике и ввели QR-коды. При этом правительство региона пока не думает о том, чтобы ослабить ограничения, так как есть рост заражений коронавирусом, а темпы вакцинации еще не достигли необходимых показателей.

— Для того чтобы ослабить ограничительные меры необходим высокий уровень вакцинации населения. Мы не можем снять ковидные ограничения, пока такая ситуация у нас в регионе, — сказала министр экономического развития Наталья Лугачева.

При этом чиновники напоминают, что губернатор Челябинской области объявил о мерах поддержки малого и среднего бизнеса. В частности, это компенсация за коммунальные услуги, аренду помещения, снижение земельного налога и др.

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