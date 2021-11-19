Организаторы этапов Кубка мира по сноуборду представили программу турнира

Фото: Минспорта Челябинской области

Горнолыжный курорт «Банное» готовится принять этапы Кубка мира по сноуборду в параллельных дисциплинах. Квалификационные и финальные заезды состоятся 11 и 12 декабря. Ожидается, что в турнире примут участие 120 спортсменов из 20 стран.

Согласно проекту программы, официальные тренировки участников пройдут 9 и 10 декабря. Церемония открытия турнира запланирована на 11 декабря в 12:30, затем состоятся финальные заезды среди мужчин и женщин в параллельном слаломе-гиганте, по окончании — церемония награждения. 12 декабря финальные заезды уже в параллельном слаломе начнутся в 12:30, после чего также пройдет церемония награждения.

«Приятно, что этап Кубка мира по сноуборду стал традиционным мероприятием и проходит на ГЛЦ «Банное» уже в третий раз. Благодаря усилиям оргкомитета этапы Кубка всегда проходят очень зрелищно. Мы видим большой интерес со стороны иностранных спортсменов и гостей. Убежден, что в этот олимпийский сезон интерес к стартам только возрастет. Сделаем все, чтобы дать яркий старт этапам Кубка мира по сноуборду», — отметил заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

Спортсмены разыграют 4 комплекта наград в двух дисциплинах сноуборда — параллельном слаломе и параллельном слаломе-гиганте. Турнир на «Банном» станет первым стартом сезона элиты мирового сноубординга в альпийских дисциплинах.

Приобрести билеты можно на сайте курорта “Банное” по ссылке, а также в кассах ГЛЦ “Банное” и кассах продажи путевок в г. Магнитогорске. Стоимость зависит от категории билета и сектора. Цена варьируется от 300 до 1500 рублей. Детский тариф начинается от 150 рублей. Отметим, что вход на мероприятие будет осуществляться при предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесенном за последние 6 месяцев COVID-19 и паспорта. Для детей, не достигших 18 лет, QR-код не требуется.

«Курорты ММК рады вновь принимать Первый этап кубка мира на «Банном». Опыт прошлых этапов показал, что международная федерация высоко оценивает уровень организации и проведения соревнований на Южном Урале. У нас сформирована команда профессионалов, которая сможет провести мероприятие на высшем уровне. Сейчас идет полным ходом работа по строительству трасс и подготовке к этапу. Приглашаем всех посетить это яркое, динамичное и запоминающееся событие!», — обратился директор «ММК-Курорт» Егор Кожаев.

Отметим, что соревнования на ГЛЦ «Банное» пройдут со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций Роспотребнадзора и Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Нас снова ждет увлекательное событие! 11 и 12 декабря на территории горнолыжного курорта «Банное» состоится этап Кубка мира по сноуборду. Отмечу, что мы принимаем данные соревнования уже в третий раз. И в прошлые годы мы провели состязания на высочайшем уровне, это отметили как участники, так и зрители, — подчеркивает заместитель главы Магнитогорска Илья Рассоха. — Грядущие состязания также пройдут в условиях противоэпидемических ограничений. Вход будет возможен только при наличии QR-кода о вакцинации. Мы приглашаем магнитогорцев, гостей города, жителей близлежащих районов посетить это уникальное мероприятие, получить невероятные эмоции и стать свидетелем мирового турнира, где свое мастерство покажут лучшие спортсмены мирового сноубординга».

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