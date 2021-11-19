Магнитогорца, стрелявшего в подростков в трамвае, отправили в колонию на 3,5 года

В полиции сумели разыскать пьяного стрелка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магнитогорске вынесли приговор горожанину, который в трамвае стрелял по подросткам из пневматического пистолета. Мужчину признали виновным в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением оружия.

Инцидент в трамвае произошел 17 февраля. Юноши 16 и 17 лет вошли в вагон, один из них слушал музыку через беспроводные наушники. Пьяному пассажиру трамвая это не понравилось, он принялся оскорблять подростков, потребовал выключить музыку, а потом и вовсе наставил на юношей пневматический пистолет.

Кондуктор попыталась оттащить дебошира от подростков, а те собрались покинуть вагон на ближайшей остановке. Но пьяный агрессор не успокоился, он ударил одного из юношей по голове, а второму выстрелил в бедро.

Когда молодые люди выскочили из трамвая и попытались убежать, мужчина еще 8 раз выстрелил им вслед, попав одному в висок, а второму в руку, которой молодой человек закрывал голову.

После этого стрелок скрылся, а раненых подростков подобрал и увез в травмпункт проезжавший мимо водитель.

— Обвиняемый ранее неоднократно судим, вину признал полностью, совершил указанные преступления в период испытательного срока, — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Правобережный районный суд Магнитогорска приговорил горожанина к 3 годам и 6 месяцам заключения в колонии общего режима.

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