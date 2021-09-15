Бывший замглавы Челябинска Олег Извекоа написал в СИЗО книгу о том, чего хотят мужчины

В СИЗО Олег Извеков пробудет до 17 октября Фото: Сергей СОТНИКОВ

Бывший замглавы Челябинска Олег Извеков в следственном изоляторе заканчивает работу над книгой. Письмо, в котором Олег Извеков рассказывает о жизни в СИЗО, опубликовала его супруга Ольга. В послании экс-чиновник сообщил, что в заключении есть свои плюсы, например, появилось время для творческих проектов.

— Я почти закончил книгу «Квазипотребности или чего на самом деле хочет мужчина?» и курс коучинга на ее основе, разработал ряд уникальных бизнес-проектов, которые сейчас готовы к запуску, написал пять песен для нового альбома (правда, пока только тексты, музыка звучит в голове), — поделился достижениями Олег Извеков.

Обвиняемый в получении взятки бывший вице-мэр утверждает, что его совесть чиста.

— То, что меня до сих пор держат в СИЗО — это, безусловно, беспрецедентное давление на меня и мою семью. Из меня хотят сделать мегазлодея, но это очень сложно, учитывая, что это не соответствует действительности! — заявил Олег Извеков.

Напомним, заместителя главы Челябинска Олега Извекова задержали днем 18 февраля. По версии следствия он получил взятку в крупном размере от директора компании «Суворов АйТи» Вячеслава Бежина, который проходит по делу как подозреваемый. Речь идет о 450 тыс. рублей, которые Извеков получил за контракт на поставку тепловизоров в МФЦ Челябинска по улице Труда. 19 февраля Извекову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Но в апреле экс-чиновнику снова продлили арест, а в августе отказали в просьбе изменить меру пресечения.

В администрации Челябинска Извекову предложили написать заявление об уходе, но он отказался. Супруга чиновника рассказала, в каких условиях он содержится в СИЗО.

В своей работе на посту вице-мэра Олег Извеков запомнился продвижением цифровых технологий — проекта «Умный город». Например, в январе в Челябинске запустили интеллектуальное освещение. Мы собрали факты из биографии Олега Извекова. А вот как отреагировали в мэрии на его задержание.

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