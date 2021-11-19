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Общество19 ноября 2021 9:20

Многоэтажку в проблемном ЖК «Радуга» в Челябинске будет достраивать московская компания

Дом обманутых дольщиков планируют сдать весной следующего года
Елена КОЛЧИНА
Дом должны достроить за несколько месяцев

Дом должны достроить за несколько месяцев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске определили подрядчика, который займется достройкой дома №6 в микрорайоне 51 на Краснопольской площадке. Десятиэтажка — часть жилого комплекса «Радуга». Контракт на завершение строительства получило московское ООО «СК Дель Мар». Согласно данным портала госзакупок, стоимость контракта составила 147,7 млн рублей.

Подрядчик обязан будет сдать дом с 176 квартирами до 30 мая 2022 года.

В ЖК «Радуга» должно было быть 11 многоэтажек. Здания начали возводить фирмы, входящие в группу компаний «Серебряный ключ» бизнесмена Александра Сребрянского. Строительство заморозили, без квартир остались сотни дольщиков. Уголовное дело Александра Сребрянского по обвинению в мошенничестве сейчас рассматривает суд.

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