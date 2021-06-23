Без квартир — 2702 дольщиков: уголовное дело челябинского застройщика Сребрянского направили в суд

Предпринимателя будут судить за обман дольщиков Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прокуратура направила в Калининский районный суд уголовное дело Александра Сребрянского. Руководителя девяти строительных компаний обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

С 2015 до 2019 года фирмы Александра Сребрянского строили 29 многоквартирных домов в Челябинске и Копейске. Следствие считает, что предприниматель присвоил деньги, внесенные участниками долевого строительства. Без обещанных квартир остались 2702 южноуральцев.

— Причиненный дольщикам ущерб составил 3,8 млрд рублей. Уголовное дело в отношении обвиняемого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ранее учредителю другой строительной компании — «Радуга» Юрию Стеканову (он же — племянник Сребрянского) предъявили обвинение в пособничестве. На время следствия наложили арест на их имущество и денежные средства общей суммой 380 млн рублей.

Тем временем брошенные застройщиком дома намерены довести до ума с помощью федерального фонда помощи дольщикам и региональной казны.

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