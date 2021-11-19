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Общество19 ноября 2021 10:10

Райффайзенбанк предлагает скидки для путешествий по кредитной карте «110 дней без процентов»

Клиентам доступны скидки до 35% в категории трат «путешествия»
Источник:kp.ru
Фото: Райффайзенбанк

Фото: Райффайзенбанк

По кредитной карте Райффайзенбанка «110 дней без процентов» клиентам доступны скидки до 35% в категории трат «путешествия». Они распространится на предложения партнеров по бронированию отелей, автомобилей и организацию туристических экскурсий и маршрутов.

«Скоро Новый год, и многие уже активно планируют зимние каникулы. Мы рады предоставить возможность организовать отпуск с выгодой, — говорит Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе. — Кредитная карта — удобный инструмент для путешественников. Он позволяет не беспокоиться о деньгах, а наслаждаться каждым моментом отдыха».

Карта «110 дней без процентов» бесплатна в обслуживании. У клиентов есть возможность без комиссии снимать или переводить до 50 тыс. руб. ежемесячно. Подробнее можно узнать на сайте.