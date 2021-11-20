Под Челябинском женщина насмерть сбила пешехода и скрылась

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области спустя неделю удалось разыскать водителя, который сбил пешехода и уехал с места происшествия.

ДТП случилось вечером 11 ноября на 88-м километре дороги Челябинск-Октябрьское.

36-летний пешеход получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия. Когда его тело нашли, сбившего мужчину автомобиля уже не было рядом.

Полицейские выяснили, что на пешехода наехала LADA Largus, за рулем которой находилась 34-леняя женщина.

— Сотрудниками полиции по данному факту проводятся следственные действия, — рассказали в региональном управлении ГИБДД.

Оставившей сбитого пешехода на дороге женщине грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

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