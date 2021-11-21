В Челябинске из-за непогоды задержали четыре рейса

На расписание повлияла погода.
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Челябинске утром, 21 ноября, с задержкой вылетели четыре рейса. Ждать пришлось пассажирам, вылетающим из аэропорта Баландино в Москву, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Оказалось, что на расписание повлияла погода.
Как сообщили в аэропорту, задержка была небольшой. Из-за низкой температуры самолеты пришлось дольше готовить к полету. После этого все борты вылетели в пункты назначений.
Сейчас, по данным расписания, в челябинском аэропорту задержек нет.
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