В Троицке при пожаре в пятиэтажке погиб мужчина

Загорелась одна из квартир в пятиэтажном жилом доме. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Пожар произошел 20 ноября в бывшем общежитии коридорного типа на улице Советской в Троицке. Из пятиэтажки эвакуировали 15 человек, в том числе троих детей.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, в одной из квартир загорелся диван и личные вещи хозяев. Пламя охватило 12 квадратных метров.

Пожар удалось потушить, но в квартире обнаружили тело погибшего мужчины.

Еще один житель дома пострадал: с серьезными ожогами происшествия его увезли в больницу.

Причину происшествия выясняют.

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