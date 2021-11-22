Лидер «Соцгорода» Андрей Барышев поздравил библиотеку №10 «Радуга» с 80-летним юбилеем

Фото: Соцгород

По случаю знаменательной даты коллективу учреждения был вручен подарочный экземпляр фотоальбома «Челябинск в годы Великой Отечественной войны», а также настенное панно с изображением уральской природы.

Фото: Соцгород

В поздравлении Андрей Барышев отметил важность работы старейшей и самой крупной библиотеки Металлургического района, назвав ее культурным, нравственным и эстетическим центром городка металлургов и местом притяжения читателей всех поколений: «В этот праздничный день от всей души желаю всем сотрудникам библиотеки, ее читателям крепкого здоровья, счастья, семейного тепла и новых творческих и литературных открытий», — говорится в поздравлении.

Фото: Соцгород

К слову сказать, одно время библиотека располагалась в Центральном клубе, где сейчас находится общественная приемная движения «Соцгород» и постоянно проводятся мероприятия для пенсионеров, ветеранов, работает литературная гостиная, краеведческий клуб «Челяба». Общественное движение «Соцгород» и библиотеку связывает давняя дружба. В декабре по традиции «Соцгород» будет проводить новогоднюю елку, куда обязательно пригласят детей работников библиотеки.

Фото: Соцгород

Сегодня в библиотеке № 10 трудится семь замечательных женщин, настоящих хранительниц культурного очага и богатого библиотечного фонда. Все они — не только профессионалы своего дела, но и очень творческие, талантливые и неординарные личности. Так, например, работник абонемента (ранее заведующая библиотекой) Нина Яковлевна Кондрашина к юбилею родной библиотеки сделала шикарное настенное панно, вылепив из цемента и гипса изображение мудрой совы.

Фото: Соцгород

Возглавляет коллектив учреждения Олеся Павловна Согрина. Она с гордостью продемонстрировала нам свои владения и рассказала об истории старейшего учреждения культуры.

Фото: Соцгород

Библиотека № 10 была организована в 1941 году, когда стране нужна была сталь, а с началом Великой отечественной войны возникла острая необходимость перепрофилировать будущий комбинат под оборонные нужды. Для строительства завода был сформирован трест «Бакалстрой», переименованный позже в «Челябметаллургстрой». По инициативе руководителей этой организации и была создана библиотека. Первоначальный фонд составлял 800 экземпляров, и значительная часть была подарена самими читателями: специалистами, прибывшими на строительную площадку с разных уголков страны.

Фото: Соцгород

За 80 лет библиотека преобразилась. Сегодня это целый досуговый, культурный и образовательный центр с отделами художественной, отраслевой, и детской литературы, клубом общения ветеранов «Радуга», а также шахматным клубом «Ладья» 6+. В стенах библиотеки более пяти лет действует самодеятельный библиотеатр «Под зонтом». Для пенсионеров, ветеранов и инвалидов проходят курсы по обучение компьютерной грамотности.

Большое внимание уделяется ежедневной индивидуальной работе с посетителями: подбор книг по интересам, беседы о прочитанной литературе. И на будущее у библиотеки большие планы. Пожелаем же юбиляру их успешной реализации!